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09:04, 26 ноября 2021

Власти Кузбасса подтвердили гибель 52 человек, еще около 60 пострадали на шахте «Листвяжная»

Поисково-спасательные работы еще не закончены, однако их пришлось приостановить на три дня, чтобы в шахте снизилась вероятность взрыва. За это время спасатели должны успеть пробурить скважину для тушения возможных пожаров.

На данный момент, как сообщил губернатор региона Сергей Цивилев, пострадавшие находятся в больнице, среди них есть как работники, так и горноспасатели. Врачи в основном диагностируют отравление угарным газом легкой и средней тяжести. Тяжелых пациентов нет.

Одной из наиболее вероятных причин случившегося власти называют взрыв метано-воздушной смеси. При этом источник агентства ТАСС отмечает, то незадолго до трагедии превышения предельно допустимой концентрации метана в шахте не было.

Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов. Задержан директор шахты, а также его первый заместитель и начальник участка.

В Беловском округе Кузбасса храмы проводят ежечасные панихиды по погибшим, всего же за выходные богослужения пройдут в более чем 500 храмах Кемеровской области.


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