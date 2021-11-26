В Общественной палате России, как ожидается, обсудят законопроекты об обязательном введении QR-кодов

На рассмотрении окажется сразу два законопроекта. Первый предполагает, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, кафе и магазины с предъявлением QR-кода о прививке, справки о перенесённом ковиде или медицинского отвода от вакцинации.

Другой проект закона вводит пропуска на железнодорожном и авиатранспорте при междугородных и международных перевозках. Госдума может рассмотреть в первом чтении два правительственных законопроекта об обязательном использовании цифровых кодов в общественных местах и на транспорте в середине декабря.

Законопроекты вызвали резкую реакцию многих россиян, в некоторых городах прошли акции протеста. Источники газеты «Коммерсант» ранее сообщали, что на этом фоне итоговые варианты документов могут быть смягчены, также из них могут убрать вызывающее недовольство название «QR-код», заменив его на «паспорт здоровья».

Несмотря на общественные слушания, использование QR-кодов в тех или иных случаях уже является обязательным в большинстве регионов России.