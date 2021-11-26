В нескольких российских регионах решили смягчить ограничения, связанные с эпидемией коронавируса

Масштабные послабления коснулись Нижегородской области. Там ресторанам и кафе, кинотеатрам, баням, фитнес-центрам и гостиницам дадут возможность самим решать, оставлять ли систему прохода по QR-кодам о вакцинации или перенесенном ковиде.

При этом если заведения сохранят ее, ограничения станут слабее. Например, театрам позволят заполнять до 70% залов, а кинотеатрам — до 100%. А рестораны смогут работать по ночам и устраивать банкеты.

В Курской области для обладателей QR-кодов откроются театры, кинотеатры и концертные площадки, а на спортивных состязаниях разрешат заполнять до четверти от общего количества мест на трибунах.

На Камчатке и в Севастополе всем заведениям общепита позволят работать по ночам — но одновременно вводят систему пропуска для вакцинированных, переболевших или имеющих медотвод от прививки. А в Татарстане послабления коснутся системы QR-кодов на общественном транспорте: им разрешат пользоваться уже после первой прививки, электронный сертификат при этом будет действовать 24 дня. Республика ранее стала первой, где ввели проезд по QR-кодам в автобусах, троллейбусах, трамваях и метро.

Суточный прирост заболевших коронавирусом в России, по последним данным оперативного штаба, составляет чуть менее 34 тысяч человек, умерли за день более 1 тысячи 200 человек.