Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о возобновлении этой зимой уличных фестивалей, новогодних ярмарок и катков

В интервью РИА он рассказал, что полноценно фестивали вернутся в Москву, когда закончится пандемия, но фестиваль «Путешествие в Рождество» будет обязательно.

В последний раз он проводился в допандемийных декабре 2019-го — январе 2020-го годов.