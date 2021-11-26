В интервью РИА он рассказал, что полноценно фестивали вернутся в Москву, когда закончится пандемия, но фестиваль «Путешествие в Рождество» будет обязательно.
В последний раз он проводился в допандемийных декабре 2019-го — январе 2020-го годов.
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В интервью РИА он рассказал, что полноценно фестивали вернутся в Москву, когда закончится пандемия, но фестиваль «Путешествие в Рождество» будет обязательно.
В последний раз он проводился в допандемийных декабре 2019-го — январе 2020-го годов.
«Заговор Кремля против свободного мира» должен выглядеть максимально масштабным Украинцам, которые недавно официально опровергли «сенсацию» американских СМИ о наращивании российских войск у украинской границы, судя по всему, сделали внушение – мол, в Вашингтоне лучше знают, что происходит у ваших границ…