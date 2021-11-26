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07:34, 26 ноября 2021

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о возобновлении этой зимой уличных фестивалей, новогодних ярмарок и катков

В интервью РИА он рассказал, что полноценно фестивали вернутся в Москву, когда закончится пандемия, но фестиваль «Путешествие в Рождество» будет обязательно.

В последний раз он проводился в допандемийных декабре 2019-го — январе 2020-го годов.


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