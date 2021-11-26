В России стартовала так называемая «Черная пятница»

В этот день крупные ритейлеры и онлайн-магазины объявляют о больших скидках в рамках распродажи товаров.

«Черная пятница» — традиция, которая пришла в Россию из США. По одной из наиболее распространенных версий, она связана с отмечаемым в последний четверг ноября в Штатах Днем Благодарения. На следующий день в стране традиционно стартуют рождественские распродажи.

В России, как говорят эксперты, в этом году к «Черной пятнице» у покупателей вновь повышенный интерес. Согласно исследованию портала SuperJob, опрошенные россияне намерены в среднем потратить в ходе акции 18,5 тысяч рублей – на треть больше, чем в прошлом году. Среди самых популярных товаров – одежда, электроника и бытовая техника.

Между тем по мнению аналитиков, реальная скидка на товары может составлять от 5% до 15%, а все что выше, является уловкой маркетологов, пишет интернет-издание «Секрет Фирмы». Эксперты говорят, что нередко цена, установленная в «Черную пятницу», может быть такая же или даже выше, чем в течение года — причем эта тенденция характерна не только для России.

Акция «Черная пятница» в основных ритейлерах и интернет-магазинах продлится до воскресенья.