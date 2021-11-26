Пресненский суд столицы сегодня может вынести приговор уральскому политтехнологу Александру Устинову

16 лет колонии – такой срок требует гособвинитель для Устинова, который является администратором телеграмм-каналов «Устинов тролит» и «ДИП губернатора».

Кроме того прокурор просит назначить ему штраф в размере 900 тысяч рублей и запретить обвиняемому заниматься администрированием сайтов в течение пяти лет.

Устинова задержали при получении крупной суммы денег на руки в Екатеринбурге. Ему предъявили обвинение в мошенничестве, вымогательстве, а также изготовлении и распространении порноматериалов.

Как утверждает следствие, политтехнолог распространял ложную информацию о политических деятелях и бизнесменах, а после за деньги предлагал эти сведения удалить. Также по делу проходят еще два человека, которые, по данным прокуратуры, помогали Устинову. Для них обвинение просит 14 лет колонии.

Сам Устинов говорит, что к сайтам, на которых публиковались данные, он отношения не имеет, а дело назвал провокацией.

Устинов вместе с другими фигурантами дела находится в СИЗО уже почти 2,5 года.