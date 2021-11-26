Прощание с литературоведом и общественным деятелем Мариэттой Чудаковой пройдет сегодня на Миусском кладбище в Москве

Как сообщила ее дочь Мария Чудакова в своем Facebook, прощание пройдет в пятницу в 11 часов в храме мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии (Софийская церковь) на Миусском кладбище, там же пройдет отпевание. Похоронена Чудакова будет на Востряковском кладбище рядом с супругом.

Поэт и литературный критик Лев Рубинштейн в интервью «Эху Москвы» отметил огромный энтузиазм, с которым Мариэтта Чудакова занималась общественными проблемами, несмотря на критику.

Лев Рубинштейн назвал смерть Мариэтты Чудаковой большой потерей для науки и современной коммуникативной культуры.

Писатель и литературовед Александр Архангельский рассказал «Эху Москвы», что научным изысканиям Мариэтты Чудаковой никогда не мешали даже серьезные политические препятствия.

Александр Архангельский добавил, что Чудакова всегда работала, не покладая рук, даже если не оставалось времени на сон.