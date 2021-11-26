В Сочи сегодня пройдет трехсторонняя встреча Ильхама Алиева, Никола Пашиняна и Владимира Путина

В Сочи сегодня пройдет трехсторонняя встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента России Владимира Путина. Главной темой станет восстановление и развитие торгово-экономических и транспортных связей.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян ранее заявил, что произошедшие 16 ноября события на границе с Азербайджаном являются прямой агрессией против суверенной территории Армении: «Азербайджан и его союзные силы выступают против нашего государственного режима, нашего суверенитета и независимости Армении. Азербайджан не соблюдает установленные границы и становится страной-агрессором. Правительство Республики Армения и армянский народ предпримут все необходимые меры для защиты своих границ, своих земель, своего суверенитета, своей страны.»

Пашинян в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным ранее подчеркнул важность армяно-российского стратегического партнерства на фоне обострения ситуации на границе.

Ранее Ильхам Алиев предостерег Армению от экспансии и агрессии в отношении других стран : «Мы занимаемся большими восстановительными работами. Вместе с тем, итоги Второй Карабахской войны открывают новые возможности для региона. Надеюсь, что Армения, потерпевшая поражение из-за своей захватнической политики, также рано или поздно поймет, что территориальные притязания никому не принесут пользы и не сделают чести. Надеюсь, что в ближайшем будущем территориальным притязаниям Армении как к Турции, так и к Азербайджану будет положен конец. Иначе они могут оказаться в еще более худшем положении.»

Также лидеры Армении и Азербайджана приняли приглашение президента Евросовета Шарля Мишеля на саммит Восточного партнерства, который пройдет в Брюсселе 15 декабря.