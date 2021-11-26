Сборная России по футболу сегодня узнает соперников по стыковым матчам отбора на ЧМ в Катаре.

Жеребьевка состоится в Цюрихе, начало — 19:00. На конец ноября определены 10 из 13 европейских участников предстоящего чемпионата. Россия упустила шанс выйти в финальную часть турнира напрямую, проиграв сборной Хорватии.
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Нелегальные мигранты подняли бунт в центре для иностранцев в польском Венджине. Как сообщает радиостанция RMF, несколько сотен человек разбили стекла в административном здании и испортили часть оборудования. На площадь перед зданием центра вынесли мусорные баки и шкафы. Мигранты пытались прорваться через ограждение. Люди выкрикивали «Свободу» и скандировали, что цель их прибытия в Европу – Германия.