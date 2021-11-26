В принятой резолюции евродепутаты осудили преступления, совершенные российскими наемниками в различных зонах конфликтов и возложили на российское руговодство ответственность за финансирование, обучение, управление и оперативное командование боевиками. Члены ЕП настаивают на том, что «Группу Вагнера» следует рассматривать как «доверенную организацию российского государства, действующие в его интересах. В резолюции отмечается, что группа Вагнера присутствует в конфликтах на Украине, в Сирии, Судане, Мозамбике, Ливии, ЦАР и Венесуэле.
Самое обсуждаемое
«Заговор Кремля против свободного мира» должен выглядеть максимально масштабным Украинцам, которые недавно официально опровергли «сенсацию» американских СМИ о наращивании российских войск у украинской границы, судя по всему, сделали внушение – мол, в Вашингтоне лучше знают, что происходит у ваших границ…
Популярное за неделю
Нелегальные мигранты подняли бунт в центре для иностранцев в польском Венджине. Как сообщает радиостанция RMF, несколько сотен человек разбили стекла в административном здании и испортили часть оборудования. На площадь перед зданием центра вынесли мусорные баки и шкафы. Мигранты пытались прорваться через ограждение. Люди выкрикивали «Свободу» и скандировали, что цель их прибытия в Европу – Германия.