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05:09, 26 ноября 2021

ЕП призвал ЕС ввести санкции против российской ЧВК «Вагнер»

В принятой резолюции евродепутаты осудили преступления, совершенные российскими наемниками в различных зонах конфликтов и возложили на российское руговодство ответственность за финансирование, обучение, управление и оперативное командование боевиками. Члены ЕП настаивают на том, что «Группу Вагнера» следует рассматривать как «доверенную организацию российского государства, действующие в его интересах. В резолюции отмечается, что группа Вагнера присутствует в конфликтах на Украине, в Сирии, Судане, Мозамбике, Ливии, ЦАР и Венесуэле.


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