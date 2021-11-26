ЕП призвал ЕС ввести санкции против российской ЧВК «Вагнер»

В принятой резолюции евродепутаты осудили преступления, совершенные российскими наемниками в различных зонах конфликтов и возложили на российское руговодство ответственность за финансирование, обучение, управление и оперативное командование боевиками. Члены ЕП настаивают на том, что «Группу Вагнера» следует рассматривать как «доверенную организацию российского государства, действующие в его интересах. В резолюции отмечается, что группа Вагнера присутствует в конфликтах на Украине, в Сирии, Судане, Мозамбике, Ливии, ЦАР и Венесуэле.