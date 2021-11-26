Новая правящая коалиция ФРГ планирует упростить порядок получения гражданства Германии.

В частности, допускается возможность двойного гражданства. Как пишет немецкая «Вельт», будущее правительство страны также планирует снизить срок проживания на территории Германии, необходимый для подачи заявления о приеме в гражданство, с восьми до пяти лет, а в отдельных случаях — до трех лет Кроме того, будущий кабмин намерен пересмотреть положения о приеме в гражданство детей, рожденных от иностранцев, если один из родителей проживал в Германии на законных основаниях в течение пяти лет. Процедура получения гражданства для трудовых мигрантов тоже будет упрощена в части владения немецким языком.