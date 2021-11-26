ВОЗ созывает сегодня внеплановое заседание для обсуждения нового штамма коронавируса.

Его выявили в Ботсване, ЮАР и Гонконге. В ВОЗ подчеркнули, что этот штамм характеризуется большим количеством мутаций. Некоторые из них устойчивы к антителам, другие — потенциально более заразны. Британия и Израиль уже приостанавливают авиасообщение с ЮАР и еще с шестью африканскими странами
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Нелегальные мигранты подняли бунт в центре для иностранцев в польском Венджине. Как сообщает радиостанция RMF, несколько сотен человек разбили стекла в административном здании и испортили часть оборудования. На площадь перед зданием центра вынесли мусорные баки и шкафы. Мигранты пытались прорваться через ограждение. Люди выкрикивали «Свободу» и скандировали, что цель их прибытия в Европу – Германия.