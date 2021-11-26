В Кемеровской области задержаны трое руководителей Шахта «Листвяжная», где погибли люди.

Как сообщается на сайте СК, это Директор шахты, его первый зам и начальник участка. Им вменяют нарушение требований промышленной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. В ближайшее время задержанным предъявят обвинение. Решается вопрос об их аресте.