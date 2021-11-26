Число пострадавших в результате ЧП на шахте «Листвяжная» в Кузбассе увеличилось до 52 человек

Это и шахтеры и горноспасатели. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

Взрыв и пожар на шахте произошли накануне утром. Всего под землей находились 287 человек. По последним данным, погибли 52, в том числе шесть горноспасателей. Возбуждено уголовное. Задержаны трое руководителей шахты. По данным замгенпрокурора Дмитрия Демешина, причиной ЧП на шахте мог стать взрыв метана. В регионе объявлен трехдневный траур.

В Кузбассе задержаны трое человек по делу о нарушении требований промышленной безопасности при работах на шахта «Листвяжная». Об этом сообщила старший помощник руководителя управления Следственного комитета по Кемеровской области Надежда Ананьева.

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев объявил в регионе трехдневный траур по погибшим на шахте «Листвяжная»

По словам губернатора, горные выработки шахты теперь должны естественно заполниться метаном для уменьшения риска взрыва, это может занять до трех дней. Контролировать ситуацию прибыли три отделения военизированной горноспасательной части. Они готовятся к спуску под землю. После всех работ будет принято решение о возобновлении производства.