Генерал из ОАЭ Ахмед Насер аль-Раиси стал новым президентом Интерпола.

Его избрали на 89-й сессии генассамблеи организации в Стамбуле. Аль-Раиси получил пост главы Интерпола несмотря на обвинения в его причастности к пыткам политзаключенных в Эмиратах. Соответствующие иски против него были поданы гражданами Великорбитании, Франции и Турции. Правозащитные организации на протяжении нескольких месяцев вели кампанию, пытаясь не допустить избрания аль-Раиси. Бртитанские СМИ отмечают, что назначению аль-Раиси способствовали значительные финансовые вливания в структуры Интерпола со стороны ОАЭ.
2021-11-26T04:12:31+03:00
2021-11-26T04:12:36+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:12, 26 ноября 2021
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