Его избрали на 89-й сессии генассамблеи организации в Стамбуле. Аль-Раиси получил пост главы Интерпола несмотря на обвинения в его причастности к пыткам политзаключенных в Эмиратах. Соответствующие иски против него были поданы гражданами Великорбитании, Франции и Турции. Правозащитные организации на протяжении нескольких месяцев вели кампанию, пытаясь не допустить избрания аль-Раиси. Бртитанские СМИ отмечают, что назначению аль-Раиси способствовали значительные финансовые вливания в структуры Интерпола со стороны ОАЭ.