Власти Франции объявили об обязательной ревакцинации взрослого населения.

Всем, кто не пройдет ее за семь месяцев после первой прививки, аннулируют ковид-сертификат. Как заявил министр здравоохранения страны Оливье Веран, во Франции наблюдается подъем заболеваемости, вызванный пятой волной коронавируса. Она, по его мнению, будет мощнее, чем четвертая. Ревакцинация жителей Франции в возрасте 18-65 лет начнется уже сегодня.