Власти Франции объявили об обязательной ревакцинации взрослого населения.

Всем, кто не пройдет ее за семь месяцев после первой прививки, аннулируют ковид-сертификат. Как заявил министр здравоохранения страны Оливье Веран, во Франции наблюдается подъем заболеваемости, вызванный пятой волной коронавируса. Она, по его мнению, будет мощнее, чем четвертая. Ревакцинация жителей Франции в возрасте 18-65 лет начнется уже сегодня.
2021-11-26T04:10:25+03:00
2021-11-26T04:10:30+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:10, 26 ноября 2021
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