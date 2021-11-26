Великобритания и Израиль вводят ограничения на поездки в ряд стран Африки из-за нового штамма коронавируса.

Речь идет о ЮАР, Ботсване, Лесото, Cвазиленде, Зимбабве и Намибии. Британские эксперты назвали вариант коронавируса, выявленный в ЮАР худшим из всех известных. ВОЗ сегодня собирает экстренное совещание по новому штамму.
2021-11-26T04:09:16+03:00
2021-11-26T04:09:22+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:09, 26 ноября 2021
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«Заговор Кремля против свободного мира» должен выглядеть максимально масштабным Украинцам, которые недавно официально опровергли «сенсацию» американских СМИ о наращивании российских войск у украинской границы, судя по всему, сделали внушение – мол, в Вашингтоне лучше знают, что происходит у ваших границ…