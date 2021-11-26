Великобритания и Израиль вводят ограничения на поездки в ряд стран Африки из-за нового штамма коронавируса.

Речь идет о ЮАР, Ботсване, Лесото, Cвазиленде, Зимбабве и Намибии. Британские эксперты назвали вариант коронавируса, выявленный в ЮАР худшим из всех известных. ВОЗ сегодня собирает экстренное совещание по новому штамму.