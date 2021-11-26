Нелегальные мигранты подняли бунт в центре для иностранцев в польском Венджине.

Как сообщает радиостанция RMF, несколько сотен человек разбили стекла в административном здании и испортили часть оборудования. На площадь перед зданием центра вынесли мусорные баки и шкафы. Мигранты пытались прорваться через ограждение. Люди выкрикивали «Свободу*» и скандировали, что цель их прибытия в Европу – Германия. На место были вызваны полиция и дополнительные силы Пограничников и пожарных. Как заверила официальный представитель Погранстражи Польши Анна Михальская, сейчас ситуация под контролем. В данном центре содержатся более 600 иностранцев, более половины из них — граждане Ирака. В таких центрах мигранты ждут предоставления им статуса беженца либо депортации. С начала года в Польше было задержано около 2 600 нелегальных мигрантов — в 25 раз больше, чем в прошлом году.

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