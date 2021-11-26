Второй за сутки самолет «Иракских авиалиний» организовал из Белоруссии вывозной рейс с мигрантами.

Борт вылетел в Эрбиль из аэропорта в Минске. Первый рейс улетел несколькими часами ранее. Накануне в посольстве Ирака в Москве сообщили, что двумя рейсами на родину будет вывезено более 600 иракских мигрантов. Консул Ирака в России и Белоруссии утверждает, что более тысячи мигрантов изъявили желание вернуться из Белоруссии в Ирак.
2021-11-26T04:06:37+03:00
2021-11-26T04:06:41+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:06, 26 ноября 2021
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