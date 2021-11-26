Губернатор Кемеровской области объявил в регионе трехдневный траур по погибшим на шахте «Листвяжная».

По предварительным данным в результате взрыва и пожара на ней погибли 52 человека, включая шестерых спасателей. Сергей Цивилев пообещал оказать всю необходимую помощь семьям погибших и пострадавшим. Возбуждено уголовное дело, задержаны трое руководителей шахты.