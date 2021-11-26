Губернатор Кемеровской области объявил в регионе трехдневный траур по погибшим на шахте «Листвяжная».

По предварительным данным в результате взрыва и пожара на ней погибли 52 человека, включая шестерых спасателей. Сергей Цивилев пообещал оказать всю необходимую помощь семьям погибших и пострадавшим. Возбуждено уголовное дело, задержаны трое руководителей шахты.
2021-11-26T04:04:57+03:00
2021-11-26T04:05:01+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:04, 26 ноября 2021
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