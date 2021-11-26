Большой праздничный парад по случаю Дня благодарения прошел в Нью-Йорке.

В этом году торжества состоялись без каких-либо ограничений по коронавирусу. Это связано с тем, что Штат Нью-Йорк занимает первое место в США в стране по уровню вакцинации — почти 70% населения полностью привиты. Президент страны Джо Байден сказал, что масштабное шествие в центре крупнейшего мегаполиса страны знаменует «возвращение Америки» после пандемии ковида.