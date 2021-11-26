Большой праздничный парад по случаю Дня благодарения прошел в Нью-Йорке.

В этом году торжества состоялись без каких-либо ограничений по коронавирусу. Это связано с тем, что Штат Нью-Йорк занимает первое место в США в стране по уровню вакцинации — почти 70% населения полностью привиты. Президент страны Джо Байден сказал, что масштабное шествие в центре крупнейшего мегаполиса страны знаменует «возвращение Америки» после пандемии ковида.
2021-11-26T03:15:22+03:00
2021-11-26T03:15:26+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:15, 26 ноября 2021
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