Среди стран Европы снижение заболеваемости коронавирусом наблюдается лишь в четырех государствах.

Об этом в российском телеэфире сообщил директор Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге По его словам, среди них Россия и Белоруссия. По его мнению, пик заболеваемости коронавирусом в нынешней волне в России пройден.
2021-11-26T03:14:06+03:00
2021-11-26T03:14:11+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:14, 26 ноября 2021
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