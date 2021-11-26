Президент Владимир Путин уволил главу ФСИН Александра Калашникова.

Новым руководителем тюремного ведомства назначен бывший замминистра МВД Аркадий Гостев. Кадровые решения последовали после того, как в октябре правозащитники опубликовали серию видео с пытками и сексуальным насилием заключенных. Передавший эту информацию бывший заключенный Сергей Савельев утверждал, что пытки происходили по указанию администрации колонии. Позже Савельев уехал из России и попросил убежища во Франции.