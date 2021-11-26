Президент Владимир Путин уволил главу ФСИН Александра Калашникова.

Новым руководителем тюремного ведомства назначен бывший замминистра МВД Аркадий Гостев. Кадровые решения последовали после того, как в октябре правозащитники опубликовали серию видео с пытками и сексуальным насилием заключенных. Передавший эту информацию бывший заключенный Сергей Савельев утверждал, что пытки происходили по указанию администрации колонии. Позже Савельев уехал из России и попросил убежища во Франции.
2021-11-26T03:09:45+03:00
2021-11-26T03:09:50+03:00
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03:09, 26 ноября 2021
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