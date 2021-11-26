Московский клуб Gipsy объявил о сегодняшнего выступления Моргенштерна на следующий год.

Причины в сообщении на сайте клуба не указываются. 19 ноября источник RTVI сообщил, что московское управление СК начало проверку творчества рэп исполнителя в поисках призывов к употреблению наркотиков. Летом рэпера уже штрафовали по делу о пропаганде наркотияеских средств. А на днях глава СК Александр Бастрыкин прямо обвинил Моргенштерна в «торговле наркотиками в соцсетях». Накануне Моргенштерн уехал в Белоруссию, как сообщается, — на частное мероприятие. Вернется ли он, остается неясным.