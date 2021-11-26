Еще один соратник Алексея Навального уехал из России.

Депутат горсовета Новосибирска Сергей Бойко сообщил в ФБ, что не вернется из загранкомандировки. Вернуться в Новосибирск он должен был еще на прошлой неделе. По словам Бойко, к эмиграции его подтолкнула история Лилии Чанышевой из Уфы, арестованной по делу о создании экстремистского сообщества. По словам политика, «в материалах Чанышевой достаточно поменять Уфу на Новосибирск и все остальное слово в слово подходит и к нему. Бойко не уточнил, в какой стране находится, но пообещал рассказать подробности своего отъезда 1 декабря на своем ютьюб-канале. В этот же день он объявит, как поступит с мандатом депутата горсовета Новосибирска.