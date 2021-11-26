Еще один соратник Алексея Навального уехал из России.

Депутат горсовета Новосибирска Сергей Бойко сообщил в ФБ, что не вернется из загранкомандировки. Вернуться в Новосибирск он должен был еще на прошлой неделе. По словам Бойко, к эмиграции его подтолкнула история Лилии Чанышевой из Уфы, арестованной по делу о создании экстремистского сообщества. По словам политика, «в материалах Чанышевой достаточно поменять Уфу на Новосибирск и все остальное слово в слово подходит и к нему. Бойко не уточнил, в какой стране находится, но пообещал рассказать подробности своего отъезда 1 декабря на своем ютьюб-канале. В этот же день он объявит, как поступит с мандатом депутата горсовета Новосибирска.
2021-11-26T03:06:42+03:00
2021-11-26T03:06:47+03:00
https://echo.msk.ru/news/2942042-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
03:06, 26 ноября 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
«Заговор Кремля против свободного мира» должен выглядеть максимально масштабным Украинцам, которые недавно официально опровергли «сенсацию» американских СМИ о наращивании российских войск у украинской границы, судя по всему, сделали внушение – мол, в Вашингтоне лучше знают, что происходит у ваших границ…