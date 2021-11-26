Предварительной причиной ЧП на шахте «Листвяжная» следствие считает взрыв метана.

Как заявил ТАСС замгенпрокурора Дмитрий Демешин, искра повлекла за собой взрыв и динамический удар. Он травмировал людей, которые не смогли выбраться. Возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть людей. Жертвами взрыва и пожара на шахте стели не менее 52 человек. Генпрокурор Игорь Краснов поручил проверить все шахты Кемеровской области. В Беловский район, где находится аварийная шахта вылетели следователи из Москвы.
2021-11-26T03:05:19+03:00
2021-11-26T03:05:23+03:00
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03:05, 26 ноября 2021
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