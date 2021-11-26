В египетском Луксоре после длительной реставрации открыта трехкилометровая Аллея сфинксов.

Она исторически соединяла Карнакский и Луксорский древнеегипетские храмы В церемонии открытия древнего комплекса в первозданном виде, каким он был 16 веке до н. э., принял участие президент страны Абдель Фаттах ас-Сиси.
2021-11-26T02:11:52+03:00
2021-11-26T02:11:56+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:11, 26 ноября 2021
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