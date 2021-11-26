Клуб Gipsy в Москве приостановил продажу билетов на сегодняшний концерт реп исполнителя Моргенштерна.

Это произошло на фоне обвинений главы СК Александра Бастрыкина в том, что артист торгует наркотиками в соцсетях. Накануне Моргенштерн отправился в Белоруссию для участия в частном мероприятии.
2021-11-26T02:10:41+03:00
2021-11-26T02:10:46+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:10, 26 ноября 2021
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