ЕС следует ввести новые санкции против России в случае эскалации на Украине.

Как передает Reuters, об этом по итогам переговоров с польским премьером Матеушем Моравецким заявила И.О канцлера Германии Ангела Меркель. По ее словам, ЕС следует проявлять единство в вопросе отношения к Белоруссии, которая, как она считает, оказывает поддержку беженцам, штурмующим польскую границу, а также в отношении России, разместившей свои военные подразделения на украинской границе.