ЕС следует ввести новые санкции против России в случае эскалации на Украине.

Как передает Reuters, об этом по итогам переговоров с польским премьером Матеушем Моравецким заявила И.О канцлера Германии Ангела Меркель. По ее словам, ЕС следует проявлять единство в вопросе отношения к Белоруссии, которая, как она считает, оказывает поддержку беженцам, штурмующим польскую границу, а также в отношении России, разместившей свои военные подразделения на украинской границе.
2021-11-26T02:09:30+03:00
2021-11-26T02:09:34+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:09, 26 ноября 2021
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