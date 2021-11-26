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02:08, 26 ноября 2021

В РАНХиГС началась внутренняя проверка.

Как передает ТАСС, она была назначена в связи с предъявлением ректору Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинки») Сергею
Зуеву обвинения в фиктивном трудоустройстве сотрудников в академию. Ректор «Шанинки» Зуев также занимает пост директора Института общественных наук РАНХиГС. Как отметили в МВД, академии причинен ущерб более чем на 20 млн рублей. Уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере выделено в отдельное производство из уголовного дела, возбужденного в отношении бывшей замминистра просвещения Марины Раковой и Сергея Зуева.


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