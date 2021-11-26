В РАНХиГС началась внутренняя проверка.

Как передает ТАСС, она была назначена в связи с предъявлением ректору Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинки») Сергею

Зуеву обвинения в фиктивном трудоустройстве сотрудников в академию. Ректор «Шанинки» Зуев также занимает пост директора Института общественных наук РАНХиГС. Как отметили в МВД, академии причинен ущерб более чем на 20 млн рублей. Уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере выделено в отдельное производство из уголовного дела, возбужденного в отношении бывшей замминистра просвещения Марины Раковой и Сергея Зуева.