ЕК предлагает открыть въезд для привитых одобренными ВОЗ вакцинами от коронавируса.

Сейчас пересечь границу Евросоюза туристы могут со справкой о вакцинации препаратом, который одобрен европейским медицинским регулятором. Если предложение одобрят, то въезд в ЕС может открыться для тех, кто привит китайской вакциной. Эти поправки для вступления в силу должен одобрить Совет ЕС, в этом случае они могут заработать с 10 января. Россиян, привитых «Спутником V», это нововведение не коснется — российская вакцина пока не получила одобрение ВОЗ, в отличие от китайской вакцины Sinopharm.
2021-11-26T02:06:22+03:00
2021-11-26T02:06:26+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:06, 26 ноября 2021
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