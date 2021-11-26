ЕК предлагает открыть въезд для привитых одобренными ВОЗ вакцинами от коронавируса.

Сейчас пересечь границу Евросоюза туристы могут со справкой о вакцинации препаратом, который одобрен европейским медицинским регулятором. Если предложение одобрят, то въезд в ЕС может открыться для тех, кто привит китайской вакциной. Эти поправки для вступления в силу должен одобрить Совет ЕС, в этом случае они могут заработать с 10 января. Россиян, привитых «Спутником V», это нововведение не коснется — российская вакцина пока не получила одобрение ВОЗ, в отличие от китайской вакцины Sinopharm.