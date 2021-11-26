Петербург может достичь коллективного иммунитета к коронавирусу в 80% к 15 января.

Об этом в эфире городского телеканала «78» заявил губернатор Александр Беглов. По его словам, сейчас в городе привито 67% населения. Беглов напомнил, что прививочные пункты города могут принимать по 40 тыс. человек в сутки. Все население Петербурга превышает 5 млн. чел.