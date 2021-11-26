Петербург может достичь коллективного иммунитета к коронавирусу в 80% к 15 января.

Об этом в эфире городского телеканала «78» заявил губернатор Александр Беглов. По его словам, сейчас в городе привито 67% населения. Беглов напомнил, что прививочные пункты города могут принимать по 40 тыс. человек в сутки. Все население Петербурга превышает 5 млн. чел.
2021-11-26T02:05:16+03:00
2021-11-26T02:05:20+03:00
https://echo.msk.ru/news/2942028-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
02:05, 26 ноября 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
«Заговор Кремля против свободного мира» должен выглядеть максимально масштабным Украинцам, которые недавно официально опровергли «сенсацию» американских СМИ о наращивании российских войск у украинской границы, судя по всему, сделали внушение – мол, в Вашингтоне лучше знают, что происходит у ваших границ…