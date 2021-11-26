В Кемеровской области объявлен траур по погибшим в аварии на шахте «Листвяжная».

Траурные мероприятия продлятся до понедельника. Жертвами взрыва метана и пожара на шахте, по предварительным данным, стали 52 человека, включая шестерых спасателей.
2021-11-26T02:04:23+03:00
2021-11-26T02:04:27+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:04, 26 ноября 2021
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