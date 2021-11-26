Московский «Локомотив» со счетом 0:3 проиграл итальянскому «Лацио» в отборочном матче ЛЕ.

Встреча прошла на «РЖД-Арене» в Москве. Московский клуб лишился шансов на выход в плей-офф турнира. В последнем туре 9 декабря «Локомотив» на выезде сыграет с «Марселем». В случае победы железнодорожники сыграют в плей-офф Лиги конференций.