Московский «Локомотив» со счетом 0:3 проиграл итальянскому «Лацио» в отборочном матче ЛЕ.

Встреча прошла на «РЖД-Арене» в Москве. Московский клуб лишился шансов на выход в плей-офф турнира. В последнем туре 9 декабря «Локомотив» на выезде сыграет с «Марселем». В случае победы железнодорожники сыграют в плей-офф Лиги конференций.
2021-11-26T01:13:05+03:00
2021-11-26T01:13:09+03:00
https://echo.msk.ru/news/2942024-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
01:13, 26 ноября 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
«Заговор Кремля против свободного мира» должен выглядеть максимально масштабным Украинцам, которые недавно официально опровергли «сенсацию» американских СМИ о наращивании российских войск у украинской границы, судя по всему, сделали внушение – мол, в Вашингтоне лучше знают, что происходит у ваших границ…