Президент Чехии Милош Земан снова госпитализирован.

Как сообщил в Твиттере пресс-секретарь президента Иржи Овчачек, тест Земана на коронавирус дал положительный результат. После консультаций с лечащим врачом принято решение о возвращении Земана в Центральный военный госпиталь, в котором находился на лечении с 10 октября по 25 ноября. Ранее сообщалось, что Земан страдает циррозом печени. В четверг президент, не смотря на возражения врачей, вернулся в свою загородную резиденцию, где намеревался продолжить домашнее лечение, а также вернуться к служебным обязанностям. Уже сегодня он планировал назначить лидера выигравшей парламентские выборы коалиции «Вместе» Петра Фиалу главой нового правительства республики.
2021-11-26T01:11:08+03:00
2021-11-26T01:11:12+03:00
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01:11, 26 ноября 2021
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