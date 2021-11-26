Работа всех детских садов Элисты и одного из районов Калмыкии приостановлена.

Как передает ИФ, причиной стала вспышка ОРВИ у детей. Глава Калмыкии Бату Хасиков также распорядился перевести на дистанционный режим все школы. Он также призвал работодателей предоставить возможность работать из дома работникам, которым не с кем оставить детей.
2021-11-26T01:09:34+03:00
2021-11-26T01:09:39+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:09, 26 ноября 2021
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