Работа всех детских садов Элисты и одного из районов Калмыкии приостановлена.

Как передает ИФ, причиной стала вспышка ОРВИ у детей. Глава Калмыкии Бату Хасиков также распорядился перевести на дистанционный режим все школы. Он также призвал работодателей предоставить возможность работать из дома работникам, которым не с кем оставить детей.