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01:08, 26 ноября 2021

Семь заключенных нанесли себе раны в СИЗО №4 Волгоградской области.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСИН. Между тем, по данным местного сетевого издания V1.ru, заключенные порезали себе руки и животы. Во ФСИН объяснили произошедшее протестом заключенных против режимных требований. Источник издания рассказал, что силовики рассматривают поступок молодых людей как шантаж администрации изолятора. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела о дезорганизации деятельности режимного учреждения


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