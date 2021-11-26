В Петербурге полиция задержала четырех активисток на акции против гендерного насилия.

Как сообщает правозащитный проект «ОВД-Инфо»*, вместе с ними задержали троих журналистов. Участницы акции на набережной Мойки прикрепили на манекен распечатанные заголовки новостей о насилии, надели ему на голову венок и возложили цветы. Журналистов позже отпустили, а девушек оставили до утра в отделе полиции. На них составили протоколы об организации несогласованного мероприятия.



*признан в РФ иноагентом