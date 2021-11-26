Члены и профессора РАН призвали Владимира Путина смягчить меру пресечения Сергею Зуеву.

Их открытое письмо, опубликованное «Новой газетой» подписали 59 академиков. Они назвали обвинение ректора Шанинки в мошенничестве «абсурдным», а действия следственных органов, суда и прокуратуры — «жестокостью». Также члены РАН отметили вклад ректора в развитие российского образования и напомнили о слабом здоровье Зуева после перенесенной им операции на сердце.
2021-11-26T01:06:04+03:00
2021-11-26T01:06:08+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:06, 26 ноября 2021
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