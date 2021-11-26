Жертвами аварии на шахте «Листвяжная» в Кузбассе, по предварительным данным, стали 52 человека.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы. Среди погибших — шестеро спасателей. Источник ТАСС отмечает, что выживших среди тех, кто до последнего времени находился под землей, нет. Пожар на шахте произошел накануне утром. Прокуратура считает, что причиной ЧП стал взрыв метана. В этот момент в шахте находились 285 горняков. Возбуждено уголовное дело. Задержаны директор шахты, его заместитель и начальник участка. В регионе до 28 ноября объявлен траур.
2021-11-26T01:04:52+03:00
2021-11-26T01:04:57+03:00
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01:04, 26 ноября 2021
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