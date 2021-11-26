Президент Чехии Милош Земан вновь попал в больницу спустя всего несколько часов после выписки

Взятый у него тест на коронавирус оказался положительным, сообщил в Twitter пресс-секретарь главы государства Иржи Овчачек. По его словам, на время лечения рабочая программа президента отменена. Чешские СМИ передают, что у 77-летнего Земана нет симптомов болезни, отмечая, что он трижды прививался от ковида.

Президент с 10 октября находился в Центральном военном госпитале из-за обострения хронического заболевания – цирроза печени. Из-за его неспособности исполнять обязанности сенат Чехии голосовал за временное отстранение Земана от должности.

Несмотря на возражения медиков, в четверг он вернулся в свою загородную резиденцию, где намеревался продолжить домашнее лечение и вернуться к служебным обязанностям. В пятницу Земан планировал назначить лидера выигравшей парламентские выборы коалиции «Вместе» Петра Фиалу главой нового правительства.