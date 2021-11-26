ВОЗ созывает сегодня внеплановое заседание для обсуждения нового потенциально опасного штамма коронавируса

Всемирная организация здравоохранения созывает сегодня внеплановое заседание для обсуждения нового потенциально опасного штамма коронавируса. Он был обнаружен в Ботсване и ЮАР, где подтверждены несколько десятков случаев. Еще один случай подтвержден в Гонконге. Как пояснили в ВОЗ, штамм вызывает обеспокоенность из-за большого количества мутаций. Некоторые из них дают повышенную устойчивость к антителам, что может снизить эффективность вакцин, в то время как другие мутации потенциально делают этот вариант вируса более заразным. Экспертам предстоит решить, отнести ли этот штамм к вариантам, вызывающим обеспокоенность или интерес. После этого ему будет присвоено название по одной из букв греческого алфавита.

На этом фоне сообщается, что Великобритания с 26 ноября временно отменяет авиасообщение с ЮАР, Ботсваной и еще четырьмя африканскими странами на фоне выявления в регионе нового штамма коронавируса B.1.1.529, который может быть более заразным, чем ранее известные варианты. Об этом в четверг сообщил глава Минздрава Соединенного Королевства Саджид Джавид, передает ТАСС.