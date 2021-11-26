В Волгоградском СИЗО №4 семеро молодых людей совершили акты членовредительства

Матери утверждают, что они не выдержали издевательств охранников.

В местном Управлении Федеральной службы исполнения наказаний ТАСС сообщили, что подозреваемые и обвиняемые порезали себе руки и животы, а один имитировал попытку суицида. Трое оказались в карцере. Согласно официальной версии они были недовольны тюремными порядками и пытались установить свои, а после неудачи решились на протест. Родители, которых разыскали журналисты местного портала V1, тоже видели перебинтованные запястья, однако сыновья рассказали, что охранники их оскорбляли и провоцировали их на нарушение дисциплины. При этом никто не упомянул о побоях или пытках. Возможно, причиной протеста стала гибель знакомого одного из парней, которого за несколько дней до происшествия перевели в другое СИЗО города. Сообщается, что по факту проводится проверка и возможно будет возбуждено уголовное дело по статье о дезорганизации деятельности учреждения, обеспечивающего изоляцию от общества.

Напомним, что в четверг Президент России Владимир Путин отправил в отставку главу Федеральной службы исполнения наказаний Александра Калашникова.