Местные власти подтвердили гибель 52 человек в результате аварии на шахте «Листвяжная» в Кузбассе

В их числе шестеро горноспасателей. Все они задохнулись угарным газом, сообщили «Интерфаксу» в администрации Беловского городского округа, на территории которого находится шахта. Ранее сообщалось об 11 погибших шахтерах и трех спасателях, а также свыше 50 пострадавших. Судьба 38 человек оставалась неизвестной. В МЧС признавали, что шансов найти их живыми практически нет. Спасательная операция приостановлена до утра из-за угрозы нового взрыва. В Генпрокуратуре назвали причиной происшествия взрыв метана.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Задержаны директор шахты, его первый заместитель и начальник участка. С ними проводятся следственные действия, в ближайшее время им предъявят обвинение, следствие намерено ходатайствовать об их аресте.

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев объявил в регионе трехдневный траур по погибшим шахтерам на шахте «Листвяжная». Накануне были задержаны директор шахты и его первый заместитель.

Проектный директор российского отделения Greenpeace Владимир Чупров отметил «Эху Москвы», что эта трагедия перекликается с тем, что на прошедшем климатическом саммите в Глазго Россия, Китай и Индия не присоединились к «метановому соглашению».

В результате взрыва и пожара в шахте «Листвяжная» погибло 52 человека, среди них шестеро спасателей. Отмечается, что выживших среди тех, кто до последнего оставался под завалами, нет.