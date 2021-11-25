Во Франции объявили о ревакцинации взрослого населения

У тех, кто не сделает третью прививку до середины января, аннулируют сертификаты. Об этом объявил министр здравоохранения страны Оливье Веран. По его словам, промежуток между вакцинацией и ревакцинацией сокращен с 6 до 5 месяцев. Такое решение принято в связи с подъемом заболеваемости, который власти называют пятой волной коронавируса. По мнению министра, она будет мощнее, чем предыдущая.

В связи с этим, также существенно сокращается срок действия ПЦР-тестов и возвращается масочный режим в общественных местах.

