РАНХиГС начала внутреннюю проверку в связи с предъявленными сегодня обвинениями ректору «Шанинка» Зуеву

Российская академия народного хозяйства и государственной службы начала внутреннюю проверку в связи с предъявленными сегодня обвинениями ректору Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинка») Сергею Зуеву. Его подозревают в фиктивном трудоустройстве сотрудников Минпросвещения в академию. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей РАНХиГС.

По версии следствия, в 2018 году Зуев для этого вступил в преступный сговор с экс-замминистра просвещения Мариной Раковой и бывшим заместителем гендиректора «Фонда новых форм развития образования» Евгением Заком. В результате РАНХиГС причинен ущерб более чем на 20 миллионов рублей. В настоящее время

уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере выделено в отдельное производство из уголовного дела, возбужденного в отношении Раковой, Зуева и других фигурантов. Адвокат ректора Сергей Севрук сказал «Эху», что Зуев никогда ранее не знал Ракову и Зака, и впервые услышал о них в связи с уголовным делом.

