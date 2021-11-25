В Волгоградском СИЗО №4 семь человек нанесли себе раны в знак протеста

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСИН. По данным местного издания V1, подозреваемые и обвиняемые порезали себе руки и животы. Во ФСИН объяснили произошедшее протестом заключенных против режимных требований. В свою очередь, мать одного из пострадавших рассказала, что сын жаловался ей на оскорбления и провокации со стороны других арестантов. По словам женщины, только одного из пострадавших перевели в больницу, а остальных отправили в карцер. Информацию подтвердили матери еще нескольких заключенных.

Женщины подчеркнули, что узнали о состоянии сыновей от адвокатов, официальной информации из СИЗО они не получили.