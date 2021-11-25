Ректору Шанинки Зуеву предъявили новое обвинение по делу о фиктивном трудоустройстве в РАНХиГС – адвокат

Ректору Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинки) Сергею Зуеву предъявили новое обвинение по делу о фиктивном трудоустройстве в РАНХиГС. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» его адвокат Сергей Севрук.

«Сегодня следователь предъявил обвинение Зуеву по новому уголовному делу по признакам мошенничества в особо крупном размере. Как следует из этого обвинения, якобы Ракова, Зак и Зуев вступили в сговор на фиктивное трудоустройство сотрудников министерства просвещения в Институт общественных наук, и якобы Зуев обеспечил это устройство. Они не появлялись на работе в течение года, но получали зарплату», — сообщил адвокат.

На предъявленное обвинение сам С.Зуев заявил, что не был знаком ни с Раковой, ни Заком, и об их существовании он узнал только в связи с уголовным делом. «И ни в какой сговор он вступать не мог. По роду своей деятельности он в течение дня подписывал очень много бумаг, и с каждым трудоустроенным в институт он не проводил собеседований. Тем более они не контролировал, являлись ли они на рабочих местах или нет. он точно не был осведомлен о предполагаемой фиктивной трудоустройства этих сотрудников министерства просвещения», — отметила адвокат.

С.Севрук добавил, что Зуев находится в тюремной больнице, и вследствие операций ему сейчас сложно передвигаться. Он подчеркнул, что врачи внимательно к нему относятся и пытаются ему помочь.