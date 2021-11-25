Молдавия обещает завтра перевести деньги «Газпрому»

Долг будет погашен в срок, средства на это будут выделены, — заверил вице-премьер республики Андрей Спыну. Сегодня парламент республики по просьбе правительства в срочном порядке одобрил в финальном чтении поправки в закон о госбюджете на этот год. Осталось, чтобы его одобрила президент Майя Сандру. После этого деньги передадут «Молдовагазу».

Напомню, в понедельник «Газпром» пригрозил Кишиневу отключить газ, если в течение двух дней не будет погашен долг. Однако, вчера руководство концерна согласилось не прекращать поставки, дав отсрочку до пятницы.

