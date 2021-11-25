Исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель пригрозила России новыми санкциями

По ее словам, Евросоюзу следует их ввести в случае эскалации ситуации на Украине
Меркель подчеркнула, что, тем не менее, странам надо всегда оставаться открытыми для диалога и решать проблемы в рамках переговоров
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По ее словам, Евросоюзу следует их ввести в случае эскалации ситуации на Украине
Меркель подчеркнула, что, тем не менее, странам надо всегда оставаться открытыми для диалога и решать проблемы в рамках переговоров
«Заговор Кремля против свободного мира» должен выглядеть максимально масштабным Украинцам, которые недавно официально опровергли «сенсацию» американских СМИ о наращивании российских войск у украинской границы, судя по всему, сделали внушение – мол, в Вашингтоне лучше знают, что происходит у ваших границ…